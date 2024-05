Commercial Bank Of Kuwait präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Bank Of Kuwait lud am 05.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 KWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 KWD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 72,3 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Bank Of Kuwait 64,9 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at