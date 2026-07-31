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31.07.2026 06:31:29
Commercial Bank Of Kuwait präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Commercial Bank Of Kuwait hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Bank Of Kuwait ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 KWD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 78,9 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commercial Bank Of Kuwait 78,9 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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