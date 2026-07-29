Commercial Bank of Qatar legte Quartalsergebnis vor

Commercial Bank of Qatar präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Bank of Qatar 0,160 QAR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commercial Bank of Qatar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,00 Milliarden QAR im Vergleich zu 2,86 Milliarden QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at