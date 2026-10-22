Commercial Bank of Qatar legte Quartalsergebnis vor

Commercial Bank of Qatar hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,13 QAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 QAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commercial Bank of Qatar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,88 Milliarden QAR im Vergleich zu 3,05 Milliarden QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at