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22.10.2026 06:31:29
Commercial Bank of Qatar (spons GDR): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Commercial Bank of Qatar (spons GDR) ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 790,6 Millionen USD, gegenüber 838,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,69 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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