Commercial Bank of Qatar (spons GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 824,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 786,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at