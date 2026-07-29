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29.07.2026 06:31:29
Commercial Bank of Qatar (spons GDR) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das vergangene Quartal hat Commercial Bank of Qatar (spons GDR) mit einem Umsatz von insgesamt 824,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 786,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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