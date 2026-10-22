Commercial Bank of Qatar (spons GDR) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Commercial Bank of Qatar (spons GDR) hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Mit einem Umsatz von 790,6 Millionen USD, gegenüber 838,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at