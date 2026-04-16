Commercial Bank of Qatar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Commercial Bank of Qatar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 QAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,93 Milliarden QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,79 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at