Commercial Engineers Body Builders: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Engineers Body Builders hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,29 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,90 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at