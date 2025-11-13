Commercial Engineers Body Builders präsentierte Quartalsergebnisse

Commercial Engineers Body Builders präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,12 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,12 Prozent zurück. Hier wurden 7,86 Milliarden INR gegenüber 10,09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at