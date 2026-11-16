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16.11.2026 06:31:29
Commercial Engineers Body Builders veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Commercial Engineers Body Builders ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commercial Engineers Body Builders die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 7,72 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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