Commercial Engineers Body Builders: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Commercial Engineers Body Builders hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,31 Prozent auf 7,80 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,02 INR gegenüber 9,08 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Commercial Engineers Body Builders 29,16 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 39,63 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at