Commercial Engineers Body Builders: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Commercial Engineers Body Builders ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commercial Engineers Body Builders die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 INR. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Engineers Body Builders 0,770 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 6,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at