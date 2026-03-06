|
06.03.2026 06:31:28
Commercial Facilities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Commercial Facilities hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,83 Prozent auf 5,7 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 KWD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,020 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Commercial Facilities 20,59 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,35 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.