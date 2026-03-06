Commercial Facilities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Commercial Facilities hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,83 Prozent auf 5,7 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 KWD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,020 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Commercial Facilities 20,59 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,35 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at