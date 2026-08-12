Commercial Facilities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Facilities ließ sich am 09.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Commercial Facilities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 4,3 Millionen KWD, gegenüber 4,8 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at