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23.07.2026 06:31:29
Commercial International Bank legte Quartalsergebnis vor
Commercial International Bank hat am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Commercial International Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,23 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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