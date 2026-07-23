Commercial International Bank legte Quartalsergebnis vor

Commercial International Bank stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,14 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at