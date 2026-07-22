22.07.2026 06:31:29

Commercial International Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commercial International Bank gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,33 EGP gegenüber 4,44 EGP im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 64,42 Milliarden EGP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,33 Milliarden EGP umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 4,91 EGP hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 34,45 Milliarden EGP erwartet.

Redaktion finanzen.at

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