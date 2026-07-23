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23.07.2026 06:31:29
Commercial International Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Commercial International Bank hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Commercial International Bank einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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