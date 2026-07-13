Commercial Metals Aktie

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WKN: 855786 / ISIN: US2017231034

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13.07.2026 19:55:01

Commercial Metals CEO Peter Matt Buys $500,000 in Shares. What Does This Mean for Investors Now?

Peter R. Matt, President and CEO of Commercial Metals Company (NYSE:CMC), reported a direct purchase of 8,230 shares of common stock in a SEC Form 4 filing on July 13, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($61.30); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($62.64).Commercial Metals is a leading international steel and metal recycling enterprise with a market capitalization of $6.9 billion and TTM revenues of $8.9 billion, employing 13,178 personnel across its global operations. The company's competitive positioning is anchored in its vertically integrated business model, which combines scrap metal collection and processing with downstream steel fabrication and distribution capabilities. CMC's geographic diversification and focus on sustainable metal recycling provide strategic advantages in serving industrial customers while capitalizing on the global demand for recycled steel products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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