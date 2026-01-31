Commercial Metals Aktie
Commercial Metals Co. Director Purchases 2k Shares As the Company's Stock Continues to Shine
Commercial Metals Co. Director Purchases 2k Shares As the Company's Stock Continues to Shine

Dennis V. Arriola, Director of Commercial Metals Company (NYSE:CMC), acquired 2,000 shares in an open-market purchase valued at ~$149,400 on Jan. 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 reported price/market close price on Jan. 20, 2026 ($74.69).
Analysen zu Commercial Metals Co.
