Commercial Metals Aktie
WKN: 855786 / ISIN: US2017231034
26.03.2026 11:52:07
Commercial Metals Company Reports Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Commercial Metals Company (CMC) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $93.03 million, or $0.83 per share. This compares with $25.47 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Commercial Metals Company reported adjusted earnings of $130.15 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $2.13 billion from $1.75 billion last year.
Commercial Metals Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.03 Mln. vs. $25.47 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.22 last year. -Revenue: $2.13 Bln vs. $1.75 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
