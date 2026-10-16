Commercial Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Commercial Metals hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Metals 1,35 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,66 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,95 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,58 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,86 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,46 Prozent auf 9,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,44 USD und einen Umsatz von 9,31 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at