Commercial Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Metals hat am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,540 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,91 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,12 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at