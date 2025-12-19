Commercial Metals Aktie

Commercial Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855786 / ISIN: US2017231034

19.12.2025 13:06:18

Commercial Metals Welcomes U.S. Anti-dumping Ruling On Algerian Rebar

(RTTNews) - Commercial Metals Co. (CMC) on Friday welcomed a preliminary ruling by the U.S. Department of Commerce finding that rebar imports from Algeria have been unfairly dumped in the U.S. market.

Following the ruling, a 127% anti-dumping duty will take immediate effect on all Algeria-origin rebar entering the U.S. domestic market.

A final determination, which could revise the margin, is expected within 75 days.

The decision follows a trade petition filed in June 2025 by the U.S. rebar industry.

the company said that the separate preliminary rulings covering Egypt, Vietnam, Bulgaria, and Algeria are due between January and March 2026.

On Thursday, Commercial Metals closed trading 0.54% lesser at $69.62 on the New York Stock Exchange.

Aktien in diesem Artikel

Commercial Metals Co. 58,66 -0,58% Commercial Metals Co.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

