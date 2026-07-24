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24.07.2026 06:31:29
Commercial National Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Commercial National Financial hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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