Commercial National Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commercial National Financial hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,28 Prozent auf 7,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at