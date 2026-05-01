Commercial National Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Commercial National Financial hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,43 Prozent auf 6,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at