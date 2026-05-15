Commercial Real Estate Company KSCC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Commercial Real Estate Company KSCC hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent auf 8,0 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,8 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at