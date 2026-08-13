Commercial Real Estate Company KSCC präsentierte Quartalsergebnisse

Commercial Real Estate Company KSCC hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,8 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,0 Millionen KWD.

Redaktion finanzen.at