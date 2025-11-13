Commercial Real Estate Company KSCC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Commercial Real Estate Company KSCC äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 8,8 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,5 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at