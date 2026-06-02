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02.06.2026 06:31:29
Commercial Syn Bags legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Commercial Syn Bags hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,59 INR. Im letzten Jahr hatte Commercial Syn Bags einen Gewinn von 2,02 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 1,01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Syn Bags 977,9 Millionen INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,59 INR beziffert, während im Vorjahr 4,29 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Commercial Syn Bags im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,87 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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