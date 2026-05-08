Commercial Vehicle Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Commercial Vehicle Group veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach -0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 171,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at