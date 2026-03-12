Commercial Vehicle Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Commercial Vehicle Group präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Commercial Vehicle Group ein Ergebnis je Aktie von -1,150 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commercial Vehicle Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 154,8 Millionen USD im Vergleich zu 163,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,680 USD. Im Vorjahr waren -0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Commercial Vehicle Group mit einem Umsatz von insgesamt 649,00 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723,36 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -10,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at