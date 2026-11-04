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04.11.2026 06:31:28
Commercial Vehicle Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Commercial Vehicle Group präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commercial Vehicle Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 208,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 152,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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