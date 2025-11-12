Commercial Vehicle Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Commercial Vehicle Group hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 152,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 171,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at