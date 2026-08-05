Commercial Vehicle Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Vehicle Group hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commercial Vehicle Group -0,140 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 195,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at