Commerzbank: Aktie gibt Vollgas - nächstes Kaufsignal voraus

Im Bankensektor geht es rund. Steigende Zinsen treiben auch am Donnerstag die deutschen Banken-Aktien an die MDAX-Spitze. Für die Papiere der Commerzbank sieht es dabei besonders spannend aus. Mit einem Tagesplus von rund fünf Prozent hat der Titel eine wichtige charttechnische Hürde geknackt.Seit Anfang Dezember ist die Commerzbank-Aktie richtig durchgestartet. Nachdem sie die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 6,15 Euro erfolgreich getestet hatte, bewegte sie sich innerhalb von drei Wochen um rund 30 Prozent nach oben. Nach einem leichten Rücksetzer bis an das 2021er-Hoch bei 7,19 Euro nahm der Titel nochmal Fahrt auf und durchbrach nun am heutigen Donnertag die obere Begrenzung des Trendkanals bei 8,30 Euro.Schließt der Titel heute über diesem Niveau, löst dies ein starkes technisches Kaufsignal aus. Mit weiter steigenden Kursen bis an die nächste Hürde am signifikanten Zwischenhoch bei 9,66 Euro ist dann zu rechnen.