Commerzbank: Aktienrückkauf, Dividende, Umbau - das müssen Anleger wissen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Stimmung unter den Experten hellte sich zuletzt auf, was die Chancen der Commerzbank -Aktie angeht. Der Gesamtmarkt zieht heute jedoch auch die Banktitel wieder mit nach unten, der Rückgang der Anleiherenditen in den USA ist ebenfalls wenig hilfreich. In den kommenden Wochen wird es für Anleger indes nicht nur rund um die Zahlen spannend, denn der Kapitalmarkttag rückt näher.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sollten der Commerzbank unter dem Strich einen positiven Jahresabschluss berscheren. Zumindest hat das der Vorstand in Aussicht gestellt. Da der Großteil der Restrukturierungskosten bereits 2021 gebucht wurde, könnte es dieses Jahr dann weitergehen mit der Ergebniswende. Am 17. Februar sollen die Q4-Zahlen veröffentlicht werden.Einige Experten sehen das Ziel von sieben Prozent bei der Eigenkapitalrendite – was bis zum Ende des Umbaus 2024 erreicht werden soll – aber noch nicht in Reichweite. Eine Möglichkeit die Sanierung nach zu schärfen sehen die Analysten von Bloomberg Intelligence am 1. März, wenn die Commerzbank zum Kapitalmarkttag einlädt. Denn der Konsens der Experten rechne aktuell 2024 nur mit einer Rendite von 5,5 Prozent.Weitere Einsparungen im Bereich der Firmenkunden sehen sie als notwendig an. Außerdem könnten nach ihrer Meinung Aktienrückkäufe helfen das Renditeziel zu erreichen. Der Commerzbank-Vorstand hatte für 2024 ein Volumen von bis zu fünf Milliarden Euro für Ausschüttungen in Aussicht gestellt. Doch bereits 2023 könnte es soweit sein.Tatsächlich könnte die Commerzbank vor 2024 eine Dividende an die Aktionäre zahlen und eigene Papiere vom Markt nehmen. Beginnen kann der Vorstand damit aber nur, wenn man 2022 deutlich in die Gewinnzone zurückkehrt. Kapitalseitig wäre man schon jetzt dazu in der Lage, denn es haben sich Milliarden an Reserven angehäuft.