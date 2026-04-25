UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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25.04.2026 09:34:00
Commerzbank: Bafin untersagt UniCredit Negativ-Werbung
In Beiträgen auf LinkedIn stichelte die UniCredit gegen die Commerzbank. Das hat die Finanzaufsicht auf den Plan gerufen: Es handele sich um »unzulässige Werbung«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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