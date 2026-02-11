Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
11.02.2026 08:40:00
Commerzbank: Bettina Orlopp sieht Institut nach Rekordergebnis »in einer anderen Liga«
Im Kampf gegen eine Übernahme durch den italienischen Rivalen Unicredit hat die Commerzbank ein Rekordergebnis erzielt. Konzernchefin Bettina Orlopp schraubt die Ziele weiter hoch und sieht die Bank bereits »in einer anderen Liga«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
