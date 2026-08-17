Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
17.08.2026 15:56:31
Commerzbank: Deutsche Regierung zeigt sich plötzlich offen bezüglich einem Verkauf
Laut Bloomberg sind wichtige Regierungsvertreter nun offen für den Verkauf der Staatsanteile der Commerzbank an die italienische UniCredit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Commerzbank
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
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13.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|39,69
|-0,05%
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