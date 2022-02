Commerzbank: Mbank-Zahlen lassen trotz Verlust hoffen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach den starken Kursgewinnen der Bankaktien in den letzten Tagen zieht heute wieder der Gesamtmarkt stärker an. Finanztitel geben dagegen auf breiter Front ab. Die Commerzbank -Aktie befindet sich auch leicht im Minus. Positiv ist aber das Ergebnis der polnischen Mbank zu werten. Nächste Woche kommen zudem die Zahlen für 2021.Die Mbank fuhr 2021 mit 6,11 Milliarden Zloty (1,35 Milliarden Euro) 4,1 Prozent mehr Erträge ein als im Vorjahr. Das war ein neuer Rekord. Auch das wichtige Nettozinseinkommen konnte mit 2,4 Prozent auf 4,10 Milliarden Zloty deutlich zulegen. Wie bereits bekannt stand auf das Gesamtjahr gerechnet allerdings ein Verlust von 1,18 Milliarden Zloty für weitere Rückstellungen zu Buche.Zwar wird sich die Hoffnung eines kräftigen Gewinnbeitrags der Mbank für die Konzernmutter Commerzbank zumindest für 2021 nun nicht erfüllen. Allerdings stimmt die Entwicklung der Nettozinserträge durch die polnische Zinswende positiv. Das dürfte im laufenden Jahr auch immer stärker auf die Erlöse der Commerzbank selbst durchschlagen.Das Finanzinstitut öffnet kommende Woche am 17. Februar seine Bücher. Im vierten Quartal erwarten Analysten nun ein Nachsteuerergebnis von 81 Millionen Euro, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Sowohl der Zins- als auch der Provisionsüberschuss sollen aber kräftig zugelegt haben. Im Gesamtjahr wird nach 2,87 Milliarden Euro Miese zuvor nun ein kleines Plus von netto 95 Millionen Euro prognostiziert. Fällt die Risikovorsorge geringer als gedacht aus, könnte es hier aber noch eine positive Überraschung geben.