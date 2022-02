Commerzbank: Positives vom Branchenprimus - Aktie markiert neues Mehrjahres-Hoch

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Commerzbank -Aktie hat derzeit einen Lauf. Der Titel legte in diesem Jahr bereits um mehr als 30 Prozent zu, während etwa der DAX bisher ein Minus von 2,5 Prozent aufweist. Vor allem die Aussicht auf höhere Zinsen treibt derzeit die Finanztitel an. Aktuell profitiert der MDAX-Wert zudem von einer positiven Analysten-Einschätzung.Die Deutsche Bank hat die Kaufempfehlung für die Commerzbank mit einem Kursziel von zehn Euro bestätigt. Nach der Vorgabe hätte der Finanz-Titel, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch rund zwölf Prozent Aufwärtspotenzial.Eine schwungvolle Entwicklung der polnischen mBank sei ein gutes Zeichen, was das vierte Quartal des Frankfurter Bankhauses betreffe, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer aktuellen Studie. Er bleibt positiv gestimmt für die erst kürzlich von ihm hochgestufte Commerzbank-Aktie.Hintergrund: Die mBank fuhr 2021 mit 6,11 Milliarden Zloty (1,35 Milliarden Euro) 4,1 Prozent mehr Erträge ein als im Vorjahr. Das war ein neuer Rekord. Auch das wichtige Nettozinseinkommen konnte mit 2,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Zloty deutlich zulegen.Die Commerzbank-Aktie gewinnt am Donnerstag rund 0,4 Prozent auf 8,96 Euro und markiert damit ein neues Mehrjahreshoch.(Mit Material von dpa-AfX)