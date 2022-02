Commerzbank: Rally ohne Ende? Top-Performer 2022 mit 19 Prozent

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aufwärtsbewegung der Commerzbank -Aktie im neuen Jahr läuft ungebremst weiter. Im Intraday-Handel hat das Papier ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht und hat damit die Marke von 8 Euro überschritten. Die Quartalszahlen für die letzten Monate kommen erst noch am 17. Februar. Charttechnisch sieht es aktuell sehr positiv aus.Für die Börse war 2022 bisher ein Fehlstart, der Januar fiel für viele Titel tief rot aus. Nicht so bei der Commerzbank-Aktie: Die Notierung hat den Schwung vom vergangenen Jahr mitgenommen und liegt bereits 19 Prozent im Plus. Der DAX kommt auf Jahressicht hingegen nur auf 1,3 Prozent.Zahlreiche positive Analystenstimmen der letzten Tage und der Rückenwind von der Sektorrotation im Markt haben die Aktie immer mehr nach Norden geschoben. Nun ist eine weitere, wichtige Chartmarke gefallen, denn im Intraday-Handel wurde nun bei 7,97 Euro das bisherige 52-Wochen-Hoch geknackt.