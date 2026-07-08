Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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08.07.2026 10:32:00
Commerzbank: UniCredit baut Anteile bei Commerzbank weiter aus
Nach einem Übernahmeangebot kontrollieren die Italiener nun 44 Prozent der Aktien. Eine Mehrheit erscheint zunehmend realistisch. In Frankfurt zeigt man sich dialogbereit, aber kämpferisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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