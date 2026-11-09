Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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09.11.2026 08:40:00
Commerzbank: UniCredit möchte ab 2027 neue Strategie umsetzen
Sobald die Übernahme der Commerzbank offiziell durch ist, möchte die italienische UniCredit dort ihre Strategie umsetzen. Aktionäre der Commerzbank müssten mit geringeren Dividenden rechnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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08:40
|Commerzbank: UniCredit möchte ab 2027 neue Strategie umsetzen (Spiegel Online)
|
08:32
|UniCredit set to seal Commerzbank takeover this month (Financial Times)
|
07:33
|Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten (dpa-AFX)
|
06.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
06.11.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|39,39
|3,63%