UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378

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02.06.2026 20:17:00

Commerzbank: UniCredit steigert Anteil auf über ein Drittel

Die feindliche Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit schreitet voran. Die Italiener bauen ihren Anteil auf mehr als 34 Prozent aus und überschreiten damit die wichtige 30-Prozent-Schwelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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