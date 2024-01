Commerzbank-, ABN Amro- und Deutsche Bank-Aktie höher: Banken-Papiere wegen Übernahmespekulationen bewegt

Vage Übernahmespekulationen haben die Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und ABN Amro am Montag vorbörslich bewegt.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag nach Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb, hat die Deutsche Bank jüngst verstärkt mögliche Übernahmen diskutiert, darunter seien auch die Namen europäischer Banken wie Commerzbank und Commerzbank und ABN Amro gewesen. Sprecher der Banken wollten sich demnach gegenüber Bloomberg nicht äußern.

Die Aktien von Commerzbank und des niederländischen Instituts ABN Amro legten am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate zu im Vergleich zum XETRA-Schluss beziehungsweise zum Schlusskurs an der EURONEXT. Der Kurs der Deutschen Bank war nahezu unverändert. Im XETRA-Handel geht es für die Commerzbank-Aktie zeitweise 2,20 Prozent aufwärts auf 11,60 Euro, während die Deutsche Bank-Aktie um 0,58 Prozent auf 12,12 Euro steigt. Die ABN Amro-Aktie gewinnt via EURONEXT derweil 0,72 Prozent auf 13,63 Euro.

Dass Unternehmen beständig Zukäufe innerhalb der Branche prüfen, ist Standard. In der Vergangenheit hatte es auch immer mal wieder Spekulationen über einen Zusammenschluss der beiden Frankfurter Geldhäuser Deutsche Bank und Commerzbank gegeben. Vor einigen Jahren hatten Deutsche Bank und Commerzbank sogar über eine Fusion gesprochen, die Gespräche dann aber im April 2019 beendet.->

